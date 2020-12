Eriksen, Pinamonti e Perisic via per 3 colpi: tutti i nomi trattati dall’Inter – SM

Eriksen Inter

Eriksen, Pinamonti e Perisic sono i giocatori su cui può far leva l’Inter per ottimizzare la rosa a gennaio. Come riportato da “Sport Mediaset”, le trattative invernali dipendono da cessioni e scambi che riguardano soprattutto i tre “esuberi” citati

CESSIONI NECESSARIE – Non solo Radja Nainggolan in uscita (vedi aggiornamento). Al momento non è arrivata nessuna offerta per Christian Eriksen, che è sul mercato. Se il centrocampista danese andasse via per una somma cash, l’Inter potrebbe tentare l’affondo per Rodrigo De Paul (Udinese) o in alternativa Renato Sanches (Lilla). Altrimenti, riuscisse lo scambio con Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), a gennaio si concentrerebbe esclusivamente sull’attaccante. L’Inter può giocarsi la carta Andrea Pinamonti per arrivare a Gervinho (Parma) o Kevin Lasagna (Udinese). Inter vigile anche su Alejandro “Papu” Gomez (Atalanta), ma solo a a costo zero. Per arrivare a Marcos Alonso o Emerson Palmieri (Chelsea) è necessaria la cessione di Ivan Perisic, che appare complicata.