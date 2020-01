Eriksen piano B di Vidal per l’Inter dopo la sbornia di Capodanno. E De Paul?

Eriksen torna prepotentemente di moda per il centrocampo dell’Inter. In Inghilterra lo danno già “impacchettato” per Conte, che invece a gennaio aspetta Vidal. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimana con uno sguardo all’estate, ma guai a parlare di piani B. E senza dimenticare il sempreverde De Paul

OCCASIONE ERIKSEN – Il 2020 dell’Inter a tema mercato si è aperto con le ultime novità su Christian Eriksen (vedi articolo). Tutto vero ma la “notizia” non è diversa rispetto a quella del 2019. L’Inter è sul classe ’92 danese da mesi, praticamente da quando Beppe Marotta ha “studiato” i possibili colpi a parametro zero per l’estate 2020. E tra questi Eriksen è in cima la lista per il centrocampo, come già evidenziato nell’approfondimento di qualche settimana fa (vedi le schede dei migliori possibili quindici colpi a costo zero del 2020, ndr). La questione oggi è un’altra: si parla di Eriksen come alternativa ad Arturo Vidal per gennaio, ma di fatto non c’entra nulla. Credere che l’Inter stia pensando al possibile esubero Spurs in alternativa al jolly del Barça vuol dire non avere ben chiaro il progetto tecnico nerazzurro. Oppure aver alzato troppo il gomito nella notte di Capodanno. Sbornia di calciomercato, tanto per variare sul tema. Doveroso fare chiarezza, quindi.

SITUAZIONE VIDAL – Perso Dejan Kulusevski in direzione Juventus, l’Inter continua a programmare per la prossima stagione senza perdere di vista le possibili occasioni di gennaio. Ad Antonio Conte serve Vidal per svariati motivi che non hanno nessun punto di contatto con Eriksen. Per questo – nella migliore delle ipotesi (oggi utopia) – è pensabile che l’Inter riesca a strappare il cileno al Barcellona in saldo nel mese di gennaio e il danese al Tottenham a parametro zero per l’estate. Ma “spendere 20 milioni per Eriksen a gennaio se il Barcellona non cede Vidal” oggi non è un’ipotesi che esiste per l’Inter. Il n.10 della Nazionale Danese non è il piano B di nessuno (e nemmeno Vidal lo è per Conte), piuttosto in casa nerazzurra si spera di replicare un colpo “alla Stefan de Vrij” a prescindere dalle questioni tattiche. Semmai Eriksen è il piano “certezza” rispetto alla “prospettiva” Kulusevski, di cui Rodrigo De Paul (Udinese) resta il “paracadute” più pratico.