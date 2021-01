Eriksen, per il PSG non una prioritÃ . Due possibilitÃ  per l’addio – Sky

Eriksen, per il PSG non una priorità. Due...

Eriksen, per il PSG non una priorità. Due possibilità per l’addio – Sky

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Tra le destinazioni per la partenza di Christian Eriksen, sembrerebbe raffreddarsi la pista PSG. L’Inter lavora per cederlo, anche se al momento le possibilità sono soltanto un prestito o uno scambio. Quasi impossibile la cessione definitiva.

PISTA RAFFREDDATA – Continua il lavoro incessante dell’Inter sul fronte cessioni. Christian Eriksen è uno dei nomi in cima alla lista dei partenti e proprio un suo addio (o arrivederci?) permetterebbe ai nerazzurri di alleggerire il monte ingaggi (il danese guadagna circa 7 milioni di euro all’anno). Secondo “Sky Sport”, però, si sarebbe raffreddata una delle possibili piste. Per il PSG del neo-allenatore Pochettino, infatti, il trequartista non rappresenterebbe una priorità. In ogni caso le cose potrebbero cambiare nel corso della sessione di mercato. Una cosa è quasi sicura: sarà difficile vedere una cessione definitiva del giocatore. Le due possibilità per la sua partenza risiedono in un prestito o in uno scambio di prestiti.