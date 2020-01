Eriksen, oggi ultima gara col Tottenham e poi Inter: ecco i tempi – TS

“Tuttosport” riporta che Eriksen oggi sarà a disposizione del Tottneham, in emergenza. Entro 24-48 ore però il danese sarà dell’Inter.

ULTIMA GARA – L’Inter è all’ultima curva della trattativa Eriksen. il trasferimento però non è ancora ultimato, mancano pochi dettagli e soprattutto il via libera definitivo del Tottenham che oggi sarà impegnato a Southampton nei sedicesimi di finale di FA Cup e avrà bisogno, almeno fra i convocati, del centrocampista. Josè Mourinho, che ieri non ha svolto la conferenza stampa della vigilia, deve fare a meno a centrocampo degli infortunati Winks e Sissoko e dunque è possibile che Eriksen si sieda inizialmente in panchina come successo nelle ultime due gare di Premier, quando poi è subentrato nella ripresa. Succederà anche oggi? Probabilmente, se non si sarà la necessità di utilizzato, Mourinho non lo farà, per non rischiare di incorrere in un infortunio.

CERCASI SOSTITUTO – Il Tottenham dopo la gara di oggi non dovrà più disputare partite fino al 31 gennaio (la prossima in calendario è il 2 febbraio in casa contro il Manchester City) e dunque già domenica, dopo la partita dell’Inter alle 12.30 col Cagliari, le parti potrebbero aggiornarsi e chiudere l’operazione, dando così il permesso a Eriksen di volare a Milano lunedì mattina. Il Tottenham si è preso altre 24-48 ore anche perché il club sta cercando di trovare se non un sostituto di Eriksen, un giocatore offensivo da inserire in rosa per non ritrovarsi nel giro di pochi giorni senza due titolari, il danese e Kane, infortunatosi a inizio gennaio.