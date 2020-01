Eriksen, offerta importante Inter! Giroud a un passo, Vidal bivio – Sky

Giroud è a un passo dall’Inter, ma ci sono stati grossi passi avanti anche per Eriksen (un po’ meno per Vidal). Anche oggi Gianluca Di Marzio apre “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con qualcosa legato ai nerazzurri: ecco i dettagli.

TRIPLA NOTIZIA – Tantissimo, come al solito, da Gianluca Di Marzio: «Novità importanti per quanto riguarda l’Inter. Mentre Olivier Giroud viaggia speditissimo verso l’Inter, dopo l’incontro di ieri con gli agenti, oggi la distanza fra i due club si è assottigliata. È di un milione di euro, quando c’è una distanza così di solito l’affare si chiude. A un passo Giroud dall’Inter, ha offerto quattro milioni di euro più uno di bonus, la richiesta è cinque più uno. Scambio di mail fra gli intermediari, credo che Giroud sarà un giocatore dell’Inter. L’altra novità è Christian Eriksen: l’agente del giocatore è arrivato, ha incontrato l’Inter che ha fatto un’offerta importante all’agente, che illustrerà al suo assistito in questo weekend. Tra lunedì e martedì si capirà se Eriksen apre per giugno o per gennaio, se c’è questa apertura poi andrà a trattare con il Tottenham con cui i contatti sono proficui da tempo. Di sicuro è iniziata la trattativa ufficiale per Eriksen. Aggiungo un particolare: Arturo Vidal. Ernesto Valverde non è stato ancora né confermato né esonerato. Il Barcellona si è preso il weekend per decidere cosa fare: se Valverde resta Vidal va via, se Valverde va via Vidal resta».