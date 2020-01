Eriksen, occhio Inter: pronto incontro il Paris Saint-Germain – Daily Mail

Condividi questo articolo

Eriksen è il grande sogno di mercato dell’Inter. Il centrocampista danese vedrà scadere il suo contratto a giugno con l’agente del giocatore che è in questi giorni in Italia. Ecco le ultime

CONCORRENZA – Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’Inter non vuole aspettare la scadenza del contratto di Christian Eriksen e ha offerto al Tottenham 20 milioni di euro per acquistare il centrocampista danese già a gennaio. Al giocatore proposto invece un contratto di 4 anni. Su Eriksen non ci sono però solo i nerazzurri, nei prossimi giorni infatti il suo agente incontrerà il Paris Saint-Germain per sondare la sua disponibilità. Si sono invece raffreddate le piste Barcellona e Real Madrid.