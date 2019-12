Eriksen, niente Inter? Sprint del Manchester United per giugno

Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham seguito anche dall’Inter, è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe quindi trasferirsi a parametro zero. Secondo il Telegraph, il Manchester United si starebbe portando avanti per l’estate

MEZZA EUROPA – Sprint del Manchester United per Christian Eriksen. Il fantasista danese è in scadenza di contratto a giungo e, ovviamente, ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa. Tanto che anche Inter e Juventus hanno annusato la possibilità di un colpaccio a parametro zero e stanno monitorando la situazione. Stando a quanto riporta Mike McGrath, però, in pole position ci sono i Red Devils.

LA SITUAZIONE – La squadra di Solskjaer sta cercando un colpo da 90 a centrocampo ed Eriksen è sicuramente un profilo più che interessante. Anche il Real Madrid aveva pensato al danese come erede di Luka Modric nella scorsa estata, ma i Blancos sembrano essere rimasti un po’ indietro nella corsa al fantasista. Come detto, in Italia ci sono le attenzioni di Inter e Juventus, sempre vigili sulle situazioni dei giocatori in scadenza di contratto. Ma il Manchester United sembra un passo davanti a tutte: i Red Devils non hanno intenzione di anticipare l’arrivo di Eriksen a gennaio, visto che la richiesta del Tottenham è almeno di 40 milioni di sterline. Tra sei mesi il centrocampista sarà libero di firmare con qualunque squadra: Old Trafford sembra più vicino.

Fonte: Mike McGrath – Telegraph.