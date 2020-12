Eriksen nel mirino del Manchester United? La posizione dell’Inter – SM

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen, in uscita a gennaio dall’Inter, è entrato nel mirino del Manchester United. I nerazzurri sarebbero ben propensi ad accettare l’offerta dei Red Devils

Nonostante la maglia da titolare che Antonio Conte gli ha concesso nell’ultima partita giocata dall’Inter sul campo del Cagliari, Christian Eriksen è da tempo destinato a lasciare i nerazzurri nel mercato di gennaio. Negli ultimi giorni è emersa la possibile offerta di 30 milioni del Manchester United, un’offerta che, secondo “Sport Mediaset”, l’Inter accetterebbe subito in quanto consentirebbe di cedere un giocatore considerato fuori dal progetto mettendo da parte anche un “tesoretto” da reinvestire nel mercato. Resta però da superare la posizione del giocatore che non sarebbe interessato a un ritorno in Premier League (leggi qui).