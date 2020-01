Eriksen nel menù dell’Inter: altra lunga cena, Marotta sceglie il silenzio – SI

Eriksen a breve dovrebbe raggiungere Milano, dove al momento ci sono altre persone a lavoro per lui. Come ripreso da “Sportitalia”, al termine dell’ultima cena di mercato Marotta ha preferito non rispondere sul prossimo colpo dell’Inter

PIATTO DANESE – Ennesima cena di mercato per l’Inter, la seconda di fila negli ambienti milanesi dopo quella di ieri (vedi articolo). Presente Beppe Marotta, che non scuce una parola su Christian Eriksen, ovviamente oggetto di domande e piatto forte nel menù. Con Marotta gli intermediari del centrocampista danese, rimasti a Milano per concludere l’operazione nei minimi dettagli. Ancora nessun annuncio ufficiale da parte dell’Inter, che continua a “posticipare” le comunicazioni sull’ormai imminente arrivo di Eriksen a Milano da Londra. Tra l’altro, nelle ultime ore anche il Tottenham ha preferito tenere le bocche cucite sull’argomento. Insieme a Marotta anche altri uomini nerazzurri, tra cui l’avvocato che cura la stipulazione dei contratti. Ormai manca pochissimo.