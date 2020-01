Eriksen lunedì a Milano, Conte lo convoca per la Coppa Italia? – TS

“Tuttosport” scrive che dopo la chiusura dell’operazione Conte potrebbe persino convocare Eriksen già per Inter-Fiorentina di Coppa Italia.

IN CAMPO SUBITO – Per l’inter Eriksen è un colpo da oltre 80 milioni complessivi considerando cartellino, commissioni e ingaggio. Se tutto andrà come previsto, il danese arriverà a Milano lunedì, al più tardi martedì, per svolgere le visite mediche e mettersi a disposizione di Conte. Il tecnico mercoledì potrebbe, perché no, persino convocarlo per la Coppa Italia contro la Fiorentina a San Siro. In fondo il danese sta regolarmente giocando e non ha bisogno di ritrovare la miglior condizione. Altrimenti si andrà al 2 febbraio con la trasferta a Udine.