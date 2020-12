Eriksen, l’Inter lo saluta a gennaio: un club di Premier torna in corsa – Sun

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Eriksen ieri ha giocato dal 1′ nella sfida contro il Cagliari, vinta dall’Inter per 1-3. Il danese, però, non rientra nei piani di Conte e a gennaio potrebbe andare via. Secondo il Sun, il Manchester United potrebbe tornare in corsa per il danese

INTERESSE – Christian Eriksen non rientra nei piani di Antonio Conte e a gennaio l’Inter potrebbe farlo partire. Secondo il Sun, il Manchester United può tornare in corsa per il danese. I Red Devils, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista offensivo in previsione dell’addio di Paul Pogba. L’Inter non è disposta a cedere Eriksen in prestito con opzione di riscatto, ma solo per un cifra di circa 27 milioni di sterline.

Fonte: thesun.co.uk