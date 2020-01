Eriksen, l’Inter deve attendere: partenza soltanto a giugno – MD

Secondo quanto scrive l’edizione online del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Christian Eriksen – giocatore su cui nelle ultime ore l’Inter è in forte pressing – non si muoverà dal Tottenham fino a giugno, quando scadrà ufficialmente il suo contratto.

FINO ALL’ULTIMO – Uno dei nomi più caldi delle ultime ore sul mercato, specialmente per quanto riguarda l’Inter, è quello di Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham, in scadenza di contratto, è accostato alla squadra nerazzurra che potrebbe già prelevarlo dal club londinese a gennaio per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Secondo quanto riportano dalla Spagna – anche il Real Madrid è interessato già dalla scorsa estate al giocatore – però non si muoverà a gennaio, giocando fino all’ultimo giorno di contratto per il club londinese, che preferirebbe dunque perderlo a zero a fine stagione.