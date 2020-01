Eriksen libero: l’Inter insiste. Concorrenza da paura, sondaggio Juventus

Eriksen e l’Inter, un sogno o una reale possibilità sul mercato? I nerazzurri stanno tentando di prenotare il calciatore per l’estate (più che per gennaio), ma la concorrenza rischia di essere enorme. Attenzione anche alla Juventus che potrebbe sfidare i nerazzurri per il trequartista, come riporta SkySport24

LOTTA APERTA – Un nome come Christian Eriksen a parametro zero non può che far gola a tantissimi club sul mercato. I rumors sull’Inter già a gennaio sono tanti, ma l’operazione sembra maggiormente concreta da giugno in poi. Il danese, però, inevitabilmente entrerà nel mirino di un gran numero di top club internazionali. Tra questi anche la Juventus: primi sondaggi, ma occhio anche ai bianconeri per l’estate.