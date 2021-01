Eriksen al Leicester? Rodgers apre: Â«Ci manca uno come lui. OttimistiÂ»

Eriksen al Leicester? Rodgers apre: «Ci manca uno come lui. Ottimisti»

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Eriksen potrebbe davvero trasferirsi al Leicester City, come da voci di questi giorni (vedi articolo). Il manager delle Foxes Brendan Rodgers, nella conferenza stampa prepartita del match di FA Cup contro il Brentford, apre all’arrivo del danese in uscita dall’Inter.

TRASFERIMENTO POSSIBILE? – Christian Eriksen, in questi giorni, è stato accostato al Leicester City. Di questa possibile operazione è stato interpellato il diretto interessato, ossia il manager delle Foxes Brendan Rodgers. La sua risposta apre a diversi scenari: «Credo che bisogna essere ottimisti, seppure con un senso di realtà. Credo che in questa finestra di mercato prendere un centrocampista offensivo sarebbe fantastico, per quanto ovviamente molto difficile. Vediamo cosa possiamo fare, anche per quanto riguarda il prezzo, perché ce ne sono alcuni fuori dal nostro range. Intanto ci proveremo, credo che dobbiamo stare attenti alle finanze ma anche riuscire a prendere qualche ottimo giocatore. La società è attenta e sta facendo ottime cose, vedremo se nelle prossime settimane ci potranno arrivare giocatori in grado di aiutarci».

LE MOTIVAZIONI – Eriksen potrebbe aiutare il Leicester City, che si sta giocando la vetta della classifica in Premier League. Rodgers ribadisce come gli piacerebbe averlo: «Lui gioca in una posizione che stiamo cercando. Per l’equilibrio della squadra ci manca un centrocampista offensivo, con Dennis Praet che rimarrà fuori almeno fino ad aprile ed è un’assenza pesante. Gli altri giocatori, come Wilfried Ndidi o Papy Mendy e lo stesso Daniel Amartey, sono più difensivi».