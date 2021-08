Eriksen, l’Ajax ci pensa? Assalto del club olandese solo in un caso – TS

Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” l’Ajax starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Christian Eriksen. Gli olandesi farebbero partire l’assalto al centrocampista dell’Inter solo in un caso

RITORNO? – Christian Eriksen, seguendo i dettami dei medici danesi, in accordo con quelli dell’Inter, sta recuperando lontano dai campi da calcio. Nelle prossime settimane il danese, secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, nelle prossime settimane svolgerà degli esami per avere più chiara la situazione. Nel caso dell’impossibilità di rimuovere il defibrillatore sottocutaneo, secondo il quotidiano, prende corpo un’ipotesi clamorosa: il ritorno all’Ajax. Nel campionato olandese, infatti, è possibile scendere in campo anche con un impianto sottocutaneo a differenza dell’Italia, in cui sarebbe impossibile ottenere l’idoneità sportiva. L’entourage del calciatore avrebbe già parlato con i dirigenti del club olandese per capire la fattibilità dell’operazione.

Fonte: Alessia Scurati – Tuttosport