Eriksen, l’Inter fa sul serio! Primo contatto a novembre: le cifre – CdS

Christian Eriksen secondo il “Corriere dello Sport” potrebbe diventare un obiettivo primario dell’Inter anche per il mercato di gennaio, provando ad anticipare la concorrenza. Già stanziata una somma da investire sul centrocampista danese, che valuta le offerte e soprattutto l’ingaggio proposto dai club. Un retroscena riguardo un incontro avvenuto a Londra tra Piero Ausilio e la dirigenza del Tottenham.

UN RETROSCENA – L’Inter a novembre aveva già avuto un primo contatto con il Tottenham per quanto riguarda Christian Eriksen. Piero Ausilio in particolare a Londra ha incontrato la dirigenza Spurs mentre a Wembley si giocava Inghilterra-Montenegro, mentre il suo viaggio fu accostato al nome di Giroud.

L’OFFERTA – L’Inter offre in totale circa 25 milioni tra cartellino e commissioni. Sul tavolo, insomma, l’ex allenatore dell’Inter José Mourinho però non demorde, provando a convincere il centrocampista danese a rinnovare il suo contratto. Già tre le presenze in campionato da quando il portoghese siede sulla panchina del Tottenham, che però conosce bene la situazione e vorrebbe liberarsi del giocatore già a gennaio per non perderlo a zero a giugno. Partita a scacchi ancora tra Inter, Tottenham e l’entourage del giocatore, con un ingaggio ancora da definire e di sicuro non inferiore a quello dell’attaccante Romelu Lukaku.