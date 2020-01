Eriksen-Inter, ultimo chilometro! Giornata importante su altri tre fronti – GdS

La giornata di oggi si preannuncerebbe frenetica per i dirigenti dell’Inter per Christian Eriksen e non solo

NOVITÀ – Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, il colpo più vicino per l’Inter sarebbe quello di Ashley Young. Il terzino del Manchester United è giunto a Milano per le visite mediche all’Humanitas e poi recarsi al Coni. Poi per l’attaccante del Chelsea, Olivier Giroud, sarebbero continui ed entro stasera potrebbero essere risolti i problemi più importanti. Per quanto riguarda Christian Eriksen, il centrocampista del Chelsea sarebbe all’ultimo chilometro, anche oggi potrebbero non verificarsi grandi aggiornamenti su questa pista. Infine per Leonardo Spinazzola i dirigenti nerazzurri sarebbero ai dettagli con quelli della Roma per la formula dello scambio con Matteo Politano.