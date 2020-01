Eriksen-Inter sogno per giugno, a gennaio le big in agguato – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che Eriksen può partire a gennaio, ma la cosa per l’Inter non sarebbe affatto un vantaggio.

SOLO A GIUGNO – Eriksen ha rifiutato ogni proposta di rinnovo arrivata dal Tottenham, anche l’ultima da 10 milioni di euro a stagione. in più le parole di Mourinho suonano come un’apertura alla cessione. Però il fatto che possa andare via a gennaio non è un buon segnale per l’Inter, perché significa che la pressione di Real Madrid e Psg è elevata. Le due big sarebbero disposte a investire 20-30 milioni pur di evitare l’asta estiva, quando il giocatore sarà svincolato. Eriksen per l’Inter resta un sogno, da coltivare per l’estate se ci sarà l’opportunità.