Eriksen-Inter, scintilla non scoccata: situazione. Lautaro Martinez… – GDM

Eriksen-Inter, scintilla non scoccata: situazione. Lautaro Martinez…

Quale sarà il futuro di Lautaro Martinez ed Eriksen? Ne ha parlato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio intervenuto a “Sky Sport 24” durante la trasmissione Campo Aperto.

LAUTARO MARTINEZ – «L’Inter e gli agenti ne parleranno nei prossimi giorni. Non credo che questi rinnovi possano essere così determinanti per non considerarlo appetibile sul mercato. Da capire se ci sarà ancora la clausola anche se in questo mercato condizionato dal Covid 110 milioni sono tanti. Il giocatore piace sempre a Barcellona e Real Madrid».

DANESE – «Con Eriksen non è scoccata la scintilla nell’inserimento nel gruppo. Sta avendo le sue opportunità, ma manca ancora qualcosa da quello chiesto da Conte. Negli ultimi giorni di mercato Inter ha chiuso al prestito, ma guadagna tanto».