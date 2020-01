Eriksen, Inter prova l’affondo decisivo: Ausilio in viaggio...

Eriksen, Inter prova l’affondo decisivo: Ausilio in viaggio per Londra!

Stando a quanto riportato da Pasquale Guarro di “Calciomercato.com”, Piero Ausilio è in viaggio per Londra. Fase caldissima nella trattativa per portare Christian Eriksen all’Inter già a gennaio e regalare l’asse danese ad Antonio Conte

AFFONDO – Piero Ausilio a Londra. Notizia che fa sperare tutti i tifosi dell’Inter: i nerazzurri tentano l’affondo decisivo per portare Christian Eriksen alla corte di Antonio Conte. Da trovare l’accordo con il Tottenham per liberare il centrocampista danese già a gennaio: i londinesi chiedono 20 milioni, il club di Steven Zhang ne ha offerti 10. Si intensifica la trattativa, nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.

Fonte: Pasquale Guarro – Calciomercato.com.