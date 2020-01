Eriksen-Inter, il programma per chiudere! Domani agente a Londra – Sky

Eriksen dal Tottenham all’Inter: trattativa in corso, come confermato nel tardo pomeriggio di oggi da Ausilio (vedi articolo). Ecco le ultime da Gianluca Di Marzio da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

DOMANI CHIAVE – Gianluca Di Marzio, prima di dedicarsi a Christian Eriksen, dà un minimo ulteriore aggiornamento su Victor Moses dopo le notizie di prima (vedi articolo): «Domani non credo che l’Inter voglia pubblicizzare molto le visite mediche di Moses, credo che lo nasconderanno abbastanza. Moses è arrivato in un hotel di Milano in serata, ha cenato assieme ai due agenti. Domani visite mediche molto approfondite per lui in mattinata, capiremo dalle visite effettuate se l’Inter ufficializzerà il suo acquisto».

IL GRANDE TENTATIVO – Di Marzio si sposta quindi su Eriksen: «È solo una questione di tempo, poi Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. Arriverà, da capire solo se giovedì, venerdì, sabato o lunedì. Il programma dell’Inter sarebbe farlo arrivare nel fine settimana, è pronta a ritoccare l’offerta da tredici milioni di euro più due di bonus. Domani è già una giornata importante, il suo agente Martin Schoots sarà a Londra a parlare col presidente del Tottenham che gli chiederà di rinunciare a circa due milioni di euro lordi. Sono pendenze che il giocatore ha, è possibile che da questa rinuncia e da un minimo rilancio si possa arrivare a Eriksen giocatore dell’Inter entro la fine della settimana».