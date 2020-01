Eriksen-Inter, ore caldissime: Trimboli a Milano. Nuovo contatto in serata

Eriksen sempre più vicino all’Inter: sono ore cruciali per la definizione dell’affare con il Tottenham. La presenza di Frank Trimboli a Milano è un ulteriore segnale di contatti caldi per chiudere la trattativa. Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati da “Tuttomercatoweb”

CONTATTI DECISIVI – Christian Eriksen è ormai vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Il Tottenham sembra in procinto di accettare l’offerta da 15 milioni più bonus (vedi i dettagli), ma restano da limare gli ultimi dettagli. Per questo Frank Trimboli, intermediario dell’operazione è a Milano e sono attesi in serata nuovi contatti con la società nerazzurra. Martin Schoots, agente del calciatore, è invece a Londra per agire sul Tottenham. Ore caldissime per definire il futuro di Eriksen all’Inter.