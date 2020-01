Eriksen-Inter, oggi nuovo round ma decisivo! Accordo a un passo – GdS

Condividi questo articolo

Christian Eriksen è veramente a un passo dall’Inter, oggi altra giornata di passione così come riferisce la “Gazzetta dello Sport”, probabilmente quella decisiva per trovare l’accordo finale con il Tottenham.

GIORNO DECISIVO – Christian Eriksen vuole ormai l’Inter, e lo dimostra con alcune sostanziali rinunce sugli emolumenti ancora in sospeso, soprattutto per quanto riguarda il suo agente, Martin Schoots. Uno sconto significativo, una dimostrazione di buona volontà agli occhi dell’impassibile Daniel Levy che anche ieri in conference call ha ribadito la volontà di non scendere sotto i 20 milioni inizialmente richiesti. L’Inter spera di prenderlo qualcosina in meno però le parti sono in contatto costantemente. L’Inter farà di tutto e riuscirà a prendere Eriksen. Ma se il venditore sa il fatto suo – ribadisce la rosea – anche Marotta è un cultore dei piccoli passi, e questi continui rinvii non lo spaventano. Anche perché chi rischia veramente è il Tottenham, con possibilità di perdere a 0 il calciatore tra qualche mese. Beppe Marotta dal canto suo farà di tutto per averlo a Milano già in questo week-end, oggi è previsto un altro summit con il Tottenham, c’è ottimismo per quanto riguarda la “battaglia sui bonus”. Le condizioni contrattuali del centrocampista danese sono ormai chiare: contratto fino al 2024 con opzione per il successivo. Al calciatore andranno 7,5 milioni più bonus per arrivare a poco più di 8.