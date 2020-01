Eriksen-Inter, oggi giornata decisiva per chiudere l’affare! Le...

Eriksen-Inter, oggi giornata decisiva per chiudere l’affare! Le ultime – TS

Christian Eriksen è vicinissimo all’Inter, secondo “TuttoSport” oggi sarà il giorno decisivo per concludere l’affare o comunque trovare l’accordo definitivo per il passaggio del centrocampista danese in nerazzurro.

ERIKSEN VICINO – Christian Eriksen dopo aver ribadito la sua volontà di lasciare il Tottenham per trasferirsi all’Inter, già oggi potrebbe ricevere notizie importanti riguardo il suo futuro. Oggi la dirigenza del Tottenham dovrebbe riunirsi ancora una volta per limare gli ultimi dettagli con l’agente del calciatore, Martin Schoots. La richiesta di 20 milioni è sempre la stessa, ma l’Inter con Beppe Marotta secondo “TuttoSport” proverà a risparmiare qualcosa ma senza rischiare di compromettere la trattativa. A Milano c’è fiducia nel portare al termine l’operazione già nella giornata di oggi, anche perché certi di poter aumentare l’offerta avvicinandosi così alla cifra richiesta dal club inglese.