Eriksen è fortunatamente da ieri fuori dall’ospedale di Copenaghen, e proseguirà il suo recupero a casa. Non si sa ancora, però, se potrà tornare a giocare e soprattutto se potrà farlo in Italia (vedi articolo). L’Inter, pertanto, secondo Sky Sport ha già bloccato un rientro.

QUALCOSA SI MUOVE – L’Inter aspetterà Christian Eriksen e gli darà il doveroso supporto in questo momento difficile. Tuttavia, dovendo costruire la squadra per la prossima stagione, i nerazzurri devono iniziare a muoversi. In attesa di capire se Eriksen potrà tornare a giocare anche in Italia c’è una prima mossa a centrocampo. Secondo Sky Sport Lucien Agoumé, di rientro dal prestito allo Spezia, è stato bloccato. Nella giornata di lunedì i suoi agenti avevano avuto un incontro con la dirigenza dell’Inter, per lui ora niente altro prestito ma permanenza in rosa. Almeno finché non sarà definita la questione Eriksen.