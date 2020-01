Eriksen, Inter in pole ma il Tottenham frena:...

Eriksen, Inter in pole ma il Tottenham frena: offerta nerazzurra “irrisoria”

Christian Eriksen, secondo quanto riferito dal portale Independent, potrebbe rimanere al Tottenham sino a quest’estate. Secondo il portale inglese, l’offerta presentata dall’Inter sarebbe “irrisoria”.

FRENATA – Christian Eriksen si è promesso all’Inter. Il centrocampista danese, secondo quando riferito dal portale inglese Independent, ha raggiunto l’accordo con il club nerazzurro. Eriksen si è detto contento della prospettiva di lavorare con Antonio Conte, al centro del progetto nerazzurro. Proprio per questo sono state respinte al mittente la corte del Paris Saint-Germain. Il calciatore, infatti, ritiene che non avrebbe sufficiente spazio nella squadra francese. Il Tottenham, dal canto suo, è disponibile a cedere il calciatore al gennaio: la richiesta è di 20-25 milioni di sterline. L’Inter si è spinta fino a 10. Offerta definita irrisoria dalla dirigenza del club londinese. Per arrivare al calciatore la squadra nerazzurra dovrà spingersi fino alla valutazione fatta dal club inglese. Altrimenti il calciatore raggiungerà la squadra di Conte solo a giugno.

Fonte: indipendent.co.uk