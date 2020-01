Eriksen all’Inter, i dettagli dell’accordo con il Tottenham: le cifre – SI

Eriksen mai così vicino all’Inter (Qui la notizia). Il trequartista è virtualmente nerazzurro, oggi è stata la giornata decisiva per la chiusura della trattativa tra i nerazzurri e il Tottenham. I milanesi hanno cambiato leggermente la formula dei bonus. Di seguito i dettagli da “Sportitalia”

LE CIFRE – Sono le ore della chiusura dell’affare Christian Eriksen per l’Inter. Oggi è stata giornata di contatti formali e conference call tra le parti in causa: agente del calciatore e Daniel Levy, patron del Tottenham. I nerazzurri hanno modificato leggermente l’offerta: sempre 15 milioni + 3, ma i bonus nell’ultima proposta sono facilmente raggiungibili. Tanto è bastato a far cadere le resistenze dell’ostico Presidente degli Spurs. Eriksen dovrebbe arrivare a Milano lunedì e sostenere le visite mediche martedì.