Eriksen-Inter, chiave Gabigol. Vecino ai saluti? La strategia nerazzurra

Condividi questo articolo

Christian Eriksen potrebbe giungere all’Inter grazie alla cessione di Gabigol al Flamengo, addio che potrebbe riguardare anche Matias Vecino

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, Antonio Conte e Beppe Marotta sarebbero usciti ieri sera a braccetto dopo la partita, con sguardi rilassati. Ci sarebbe dunque totale sintonia sul mercato di questo mese. Su Christian Eriksen, il centrocampista del Tottenham potrebbe essere finanziato dalla cessione di Gabigol a titolo definitivo dall’Inter al Flamengo per non meno di 18 milioni di euro, più una percentuale di rivendita del 20%. L’altra uscita potrebbe essere quella di Matias Vecino, non agli Spurs ma comunque ai margini del progetto tecnico dell’allenatore leccese.