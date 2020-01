Eriksen-Inter, c’è la data per il suo arrivo a Milano! I dettagli – AP

Condividi questo articolo

L’Inter ha raggiunto l’accordo con il Tottenham per Christian Eriksen (qui i dettagli). Adesso la squadra nerazzurra sta organizzando l’arrivo del centrocampista danese a Milano per le visite mediche e le firme. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà il danese dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.

IN ARRIVO – Christian Eriksen è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. La squadra nerazzurra ed il Tottenham hanno raggiunto, in questi minuti, l’accordo definitivo per il trasferimento del centrocampista danese. Adesso l’Inter lo attende per sottoporlo alle visite mediche di rito e per le firme sul contratto, che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà il calciatore danese dovrebbe sbarcare a Milano nella giornata di lunedì, al massimo martedì. Ma non si escludono anticipi da parte della squadra nerazzurra. Di seguito il tweet del giornalista.