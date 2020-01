Eriksen, Inter batte PSG: decisiva volontÃ  del giocatore – GdS

Eriksen, Inter batte PSG: decisiva volontà del giocatore – GdS

Christian Eriksen è ormai a un passo dal trasferimento all’Inter. Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, i nerazzurri sono riusciti a battere la concorrenza del PSG grazie anche alla volontà del giocatore, più convinto sia dal progetto della squadra di Antonio Conte, che dal maggior prestigio del campionato.

VERSO L’UFFICIALITÀ – Nonostante manchi ancora qualche dettaglio prima della conclusione ufficiale, come detto nelle ultime ore è tutto fatto per l’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. I nerazzurri verseranno i famosi 20 milioni di euro chiesti dal Tottenham come indennizzo per il giocatore in scadenza a giugno, una cifra che verrà raggiunta anche grazie all’aggiunta di alcuni bonus. Lo sprint finale è arrivato nella giornata di ieri, grazie a una lunga conference call tra le due società.

CONCORRENZA BATTUTA – L’arrivo del danese a Milano è previsto la prossima settimana, con il giocatore che firmerà un contratto di quattro anni e mezzo a 7,5 milioni di euro a stagione più bonus. Proprio la volontà di Eriksen è stata decisiva per dare la svolta all’affare, visti anche i tentativi del PSG di puntare sul giocatore. I francesi offrivano anche un ingaggio più alto, ma era il campionato a non essere gradito al giocatore. E grazie al suo arrivo, Antonio Conte potrà finalmente aggiungere la qualità richiesta al suo centrocampo.