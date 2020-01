Eriksen-Inter, agente del danese a Milano! Accordo totale con i nerazzurri

Importante aggiornamenti di mercato da parte di Nicolò Schira: l’agente di Christian Eriksen è atterrato a Milano per trattare il trasferimento del danese all’Inter. Ecco le ultime sulla trattativa

LO SBARCO – L’agente di Christian Eriksen è a Milano. Dopo il blitz di Piero Ausilio a Londra nella giornata di ieri, il procuratore del calciatore è atterrato in Italia per trattare sulla cessione del giocatore. Tra il centrocampista e l’Inter c’è l’accordo totale sul contratto. A riportarlo è Nicolò Schira su Twitter. Sono giorni caldissimi dunque per la trattativa per regalare ad Antonio Conte il giocatore del Tottenham: ieri il viaggio di Ausilio nella capitale inglese, oggi il viaggio opposto dell’agente di Eriksen per l’affondo decisivo.