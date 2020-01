Eriksen-Inter, affare subito? I nerazzurri superano il Manchester United

Condividi questo articolo

Christian Eriksen potrebbe essere il colpo a sorpresa dell’Inter nel corso di questo mese battendo così anche il Manchester United

SORPASSO – Ne sono convinti più siti inglesi, come quello di Express e del Telegraph. Stando a questi portali, Christian Eriksen avrebbe chiesto l’immediata cessione ai dirigenti del Tottenham. Dunque niente rinnovo o addio a luglio a parametro zero, ma ci sarebbe di più. L’Inter come il Manchester United sarebbe sulle tracce, ma i nerazzurri sarebbero in vantaggio sui Red Devils. Infatti, mentre questi ultimi punterebbero a prenderlo al termine della stagione, il club meneghino vorrebbe prelevarlo fin da subito, come richiesto dal centrocampista danese. Il calciatore inoltre gradirebbe molto l’opzione italiana in quanto gli permetterebbe di giocare con due giocatori di cui ha molta stima, vale a dire gli attaccanti Romelu Lukaku e Alexis Sanchez.