Eriksen-Inter, accordo totale: ecco le cifre del suo nuovo contratto – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta le cifre del nuovo contratto di Eriksen con l’Inter. Col danese l’intesa è ormai blindata.

INCONTRO – La trattativa per l’arrivo di Eriksen all’Inter è alla stretta finale. Ieri il suo agente, Martin Schoots, è sbarcato a Milano insieme a un legale di fiducia per sistemare il contratto del calciatore. I due non sono stati visti nella sede di viale della Liberazione, ma in compenso erano in pieno centro, in San Babila, dove c’è lo studio dell’avvocato Capellini che da anni si occupa della stesura dei contratti.

IL CONTRATTO – Ci sono da definire le ultime formalità, ma l’intesa con il calciatore è stata blindata e l’accordo del danese, di 4 stagioni e mezzo ovvero fino al 2024, sarà sullo stile di quello di Lukaku (il belga guadagnerà 6 milioni nel 2019-20, 7 nel 2020-21 e poi 8,5 dal 2021-22 in poi; il tutto al netto dei bonus…). Anche il salario dell’ormai ex Tottenham salirà in maniera significativa e partirà da una base di 7 milioni nel 2020-21 (3 milioni per questi 6 mesi) per sfiorare i 9 nelle ultime stagioni. Pure in questo caso da aggiungere bonus e commissioni.

ACCELERAZIONE INTER – E’ il prezzo “salato” da pagare per avere un giocatore che tra meno di 6 mesi sarebbe stato libero a parametro zero. Christian aveva pensato di fare la sua scelta con calma in primavera, dopo aver valutato tutte le offerte sul tavolo e invece è stato convinto dal progetto dell’Inter che ha deciso, anche per esigenze tecniche immediate, di giocare anticipo quando ha capito che Vidal era irraggiungibile.