Eriksen-Inter a gennaio? Iniziati contatti, da capire una cosa – Sky

Eriksen-Inter a gennaio? Iniziati contatti, da capire una cosa

Eriksen all’Inter a gennaio al momento è solo una suggestione, secondo Sky Sport. Il giornalista Riccardo Re, ospite dell’edizione dedicata al calciomercato, spiega come i nerazzurri vogliano provare l’assalto al centrocampista danese del Tottenham.

IN USCITA – Christian Eriksen lascerà il Tottenham nel 2020, da capire se subito (con indennizzo agli Spurs) o dall’1 luglio (a parametro zero). Il giornalista Riccardo Re di Sky Sport 24 dà le ultime sul danese: «José Mourinho è stato bravo (vedi articolo), ha detto un po’ tutto e il contrario di tutto. Ha detto che tutto è possibile, anche il rinnovo del giocatore col Tottenham anche se sembra la soluzione meno probabile. Al momento non ci risulta, nonostante tutto il giorno i media danesi lo abbiano rilanciato (vedi articolo), di un’Inter avanti per gennaio. Ci risulta che l’Inter si sia mossa per tempo, che sia stata una delle prime società a iniziare i contatti col giocatore, per capire se e come è possibile. La volontà dell’Inter e di Antonio Conte, al momento, è prendere un altro centrocampista, cioè Arturo Vidal, per gennaio. Eriksen sarebbe un investimento importante, non di cartellino perché arriverebbe a zero ma a livello di ingaggio. Si muoveranno tutti i principali club europei, ma l’Inter si è mossa contattando il suo entourage».