Eriksen, si inserisce il Barcellona! Il motivo e la richiesta all’Inter – SM

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Eriksen è in uscita dall’Inter, come noto. Il Barcellona, che per tutto il 2020 ha provato invano a prendere Lautaro Martinez, ora avrebbe virato le sue attenzioni sul danese. Lo riporta il giornalista Claudio Raimondi, nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1.

VENDERE PER FORZA – Claudio Raimondi ha una novità su Christian Eriksen: «Giocatore messo ormai sulla porta della Pinetina, con dichiarazioni a invitarsi ad andarsene anche dallo stesso Antonio Conte. L’ultima novità arriva dalla Spagna, perché si è infortunato abbastanza gravemente Philippe Coutinho, ex Inter. C’è un’idea Barcellona, in prestito, per accogliere il danese. Dunque non solo l’Arsenal e il PSG. C’è attesa per le parole di Mauricio Pochettino (oggi pomeriggio, ndr), per capire se riaccoglierà Eriksen che ha già avuto al Tottenham».