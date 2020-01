Eriksen, incontro con Tottenham: Inter aumenta offerta. Attesa Giroud – Sky

Eriksen e Giroud sono i nomi più attesi in casa Inter, che nel frattempo discute con il Parma di Esposito e con la Roma di Politano (vedi articolo). Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Marchetti durante la diretta di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24”, è il francese a dover aspettare di più. Di seguito le sue dichiarazioni

INCONTRO E ATTESE – Christian Eriksen e Olivier Giroud sono i due nomi più attesi in casa Inter: «L’Inter ha concluso l’operazione Victor Moses (vedi articolo), ma attende Eriksen e Giroud. Per il francese sembrava ormai un’operazione conclusa, ma gli incastri delle uscite, cioè Matteo Politano, non si sono verificati e dunque Giroud dovrà aspettare. Tra i due il più vicino potrebbe essere Eriksen. Le possibilità di vedere il danese a Milano prima della prossima settimana non sono bassissime. Noi sappiamo che oggi era previsto un confronto tra il Tottenham e l’agente di Eriksen. A cosa serve l’incontro tra il giocatore e il club? E’ una situazione particolare. Eriksen è in scadenza, quindi il Tottenham prenderà dei soldi nonostante il giocatore potesse scegliere di andare via a giugno a zero».

PASSO IN PIÙ – Il Tottenham per Eriksen non è mai sceso sotto i 20 milioni, ma l’Inter potrebbe migliorare l’offerta: «L’Inter ha offerto 13 milioni di euro più due di bonus, il Tottenham non è mai sceso sotto i 20 milioni di euro. L’Inter aumenterà un pochino l’offerta, l’incontro di oggi serve dunque come un sorta di via libera da parte degli Spurs. Siccome Eriksen andrebbe a prendere un ingaggio più alto di quello che prendeva in Inghilterra, il giocatore potrebbe contribuire affinché l’operazione vada in porto».