Eriksen lascerà l’Inter a gennaio ma può restare in Italia. Lo scenario clamoroso anticipato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1 viene accentuato dallo scambio proposto alla Roma

SCAMBIO IN MEZZO – L’Inter ha messo in vendita Christian Eriksen, anzi addirittura in “affitto”. La società nerazzurra è disposta a cederlo in prestito a gennaio a causa dell’alto ingaggio percepito dal centrocampista danese. In lizza diverse squadre straniere, interessate all’eventuale affare in prestito. Ma nelle ultime ore la Roma fa sul serio, sebbene la stessa Inter preferisca la pista straniera. Vista la situazione, l’Inter ha comunque aperto all’ipotesi Roma chiedendo in cambio il prestito Jordan Veretout, che piace ad Antonio Conte. Centrocampista per centrocampista, anche se con due ruoli diversi. Siamo all’inizio di una trattativa che avrebbe del clamoroso a gennaio: Eriksen-Roma e Veretout-Inter?