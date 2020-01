Eriksen in campo per due motivi. Inter e...

Eriksen in campo per due motivi. Inter e Tottenham chi cede?

Eriksen è il grande sogno di mercato dell’Inter. Se da un lato i nerazzurri hanno ufficializzato Young, dall’altro continuano la trattativa con il Tottenham per il centrocampista danese

SITUAZIONE – Secondo quantro riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport”: «Eriksen domani gioca perché in Inghilterra non fanno molto caso a queste cose e poi si preverva il valore di un giocatore che ha un “prezzo”. Il danese ora non ne ha visto che il suo contratto è in scadenza. L’Inter ha offerto 12-13 milioni, mentre il Tottenham è fermo sulla richiesta di 20 milioni. Ci si aspetta un piccolo passo avanti da parte degli Spurs con i nerazzurri che potrebbero rilanciare, ma non molto di più».