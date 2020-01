Eriksen in campo 90′ in FA Cup non...

Eriksen in campo 90′ in FA Cup non brilla: i tifosi del Tottenham lo fischiano

Christian Eriksen, centrocampista di proprietà del Tottenham che interessa all’Inter, anche oggi è sceso in campo titolare dal 1′ perché schierato da José Mourinho in FA Cup (vedi articolo). Il calciatore però non ha brillato, e si è preso i fischi del suo pubblico.

IN FA CUP – Christian Eriksen e il Tottenham saranno costretti a giocare il replay del match di FA Cup giocato oggi contro il Middlesbrough terminato con il punteggio di 1-1 con le reti di Fletcher e Lucas Moura. Il calciatore danese, nelle ultime ore accostato insistentemente al mercato dell’Inter per quanto riguarda addirittura il mercato di gennaio – inizialmente per quello estivo -, non ha giocato una brillante partita, ed è stato fischiato dal suo pubblico ogni qualvolta in possesso del pallone. Il futuro del centrocampista danese è sempre più lontano dal Tottenham?