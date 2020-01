Eriksen, il sogno diventa realtÃ : oggi visite e firma. Ora il vice Lukaku – GdS

Eriksen, il sogno diventa realtà: oggi visite e firma. Ora il vice Lukaku – GdS

Christian Eriksen ancora poco e sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” il centrocampista oggi dovrebbe arrivare in mattinata per svolgere le visite mediche e unirsi al club nerazzurro che ora vuole chiudere per il vice Romelu Lukaku.

ARRIVA ERIKSEN – Per Christian Eriksen solo questione di formalità: il calciatore arriverà in mattinata per svolgere le visite mediche all’Humanitas di Rozzano e al CONI prima della consueta firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 2024 a 7,5 milioni l’anno più bonus. Tempi permettendo, il calciatore avrà modo oggi si visitare Appiano Gentile per conoscere lo staff tecnico e i suoi nuovi compagni. Il calciatore, già allenato e fisicamente a posto, avrà modo comunque di allenarsi in settimana ed essere già pronto per la prossima sfida di campionato contro l’Udinese, e assistere in diretta alla sfida di Coppa Italia dei suoi nuovi compagni contro la Fiorentina.

VICE-LUKAKU – In attesa dell’arrivo di Eriksen e della partenza di Matteo Politano – che oggi svolgerà le visite mediche con il Napoli -, l’Inter riapre i discorsi con Olivier Giroud e Fernando Llorente (quest’ultimo preferito perché peserebbe meno a bilancio considerate le richieste).