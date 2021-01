Eriksen, il PSG contatta l’Inter ma non per...

Eriksen, il PSG contatta l’Inter ma non per aprire la trattativa

Condividi questo articolo

Christian Eriksen Inter-Pisa

Per Christian Eriksen non ci sarebbe nessuna svolta all’orizzonte e non ci sarebbe alcuna trattativa tra PSG e Inter, anzi

SITUAZIONE – Fabrizio Romano fa il punto sulla situazione relativa a Christian Eriksen all’interno del canale “Spreaker” di “Calciomercato.com”. «Christian Eriksen non ha offerte, ad oggi. Ve lo abbiamo raccontato negli ultimi giorni e la situazione rimane identica anche in queste ore, tanto che anche dalla Francia si sono spenti i rumors attorno a un possibile scambio con Leandro Paredes per riportare il danese agli ordini di Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino infatti non ha chiesto Eriksen come primo rinforzo per il suo PSG, non ne fa ad ora una priorità e per questo anche sul versante francese tutto rimane bloccato».

SPIEGAZIONI – Romano spiega il motivo del contatto avuto tra PSG e Inter. «Ma c’è di più. Nei giorni scorsi, infatti, la dirigenza del PSG ha avuto un contatto diretto con l’Inter per dare spiegazioni in merito: da Parigi hanno garantito che le voci non arrivavano dal club per forzare la cessione di Eriksen, anzi di non avere interesse per l’ex Tottenham. Così la pista PSG si è letteralmente congelata, l’Inter ha preso atto, visti i buoni rapporti. Ma scambi imminenti all’orizzonte non ce ne sono, tutt’altro».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com