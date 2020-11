Eriksen, gli agenti lo offrono al Tottenham! L’Inter apre al prestito?

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen dopo quasi un anno dal suo arrivo all’Inter, la situazione non è affatto cambiata. Ipotesi cessione già a gennaio? Secondo fonti inglesi l’affare è possibile. Il calciatore fa fatica ad ambientarsi in Serie A e soprattutto tra i nerazzurri, nonostante il tecnico lo abbia messo più volte in condizione di esprimersi al meglio e in più ruoli del centrocampo.

NUOVA SISTEMAZIONE – Eriksen, partito con la Danimarca in vista dei prossimi impegni, all’Inter non ha ancora trovato una sistemazione a distanza di un anno dal suo arrivo. Secondo quanto riportato da Football Insider, gli agenti del calciatore avrebbero aperto a un clamoroso ritorno in Premier League, proprio al Tottenham, club che lo ha ceduto a titolo definitivo all’Inter per circa 20 milioni. Su di lui ci sarebbero anche altri club (vedi QUI), e l’Inter potrebbe dunque decidere di cedere il calciatore – a questo punto non utile al gioco di Antonio Conte -, diminuendo anche il monte ingaggi. Indipendentemente dalle squadre interessate, il centrocampista danese potrebbe trovare dunque una soluzione prima di gennaio, e non è da escludere la possibilità di una cessione con la formula del prestito.

