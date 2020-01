Eriksen-Giroud, Inter vuole chiudere nel weekend! Filtra ottimismo – SM

Stando a quando riportato dal notiziario di “Sportmediaset”, filtra ottimismo all’Inter per gli affari Christian Eriksen e Olivier Giroud dopo il blitz di ieri di Piero Ausilio a Londra. I nerazzurri contano di chiudere le due trattative nel weekend

IL BLITZ DI AUSILIO – L’obiettivo dell’Inter è chiudere nel weekend per Christian Eriksen e Olivier Giroud. Ieri Piero Ausilio è volato a Londra per provare a stringere con i due club, dopo aver già trovato l’accordo con i due giocatori. Il danese ha accettato la proposta di un contratto da 7,5 milioni di euro pià bonus fino al 2024, con un’opzione per la stagione successiva. Con il francese è stato invece trovato un accordo per un contratto di 18 mesi a 4,5 milioni all’anno.

LE CIFRE – La forbice da colmare è quella con il Tottenham per il centrocampista danese. La richiesta degli Spurs è di 20 milioni, 10 è stata la prima offerta dei nerazzurri. Che però sono disposti a salire fino a 15. La dirigenza londinese potrebbe accontentarsi di 17 milioni. Insomma, la forbice è da colmare ma le sensazioni sono positive. Più spianata, invece, è la strada per Oliveri Giroud: l’accordo con il Chelsea si dovrebbe trovare a 5 milioni di euro + 1,5 di bonus.

Fonte: Sportmediaset.