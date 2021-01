Eriksen, il futuro Ã¨ nel passato? Tottenham resta la pista piÃ¹ calda – Sky

Eriksen, il futuro è nel passato? Tottenham resta la pista più calda – Sky

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Secondo quanto riporta il giornalista Marco Demicheli di “Sky Sport”, continuano i discorsi tra il Tottenham e l’agente di Christian Eriksen. Proprio i londinesi sembrano essere la squadra più interessata al centrocampista dell’Inter, che non sarebbe però “generosa” nei confronti degli Spurs.

PISTA PIÙ CALDA – Il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere nel suo passato. A circa 12 mesi di distanza, infatti, non è da escludersi che il danese possa compiere il percorso inverso, ovvero dall’Inter al Tottenham. A riportarlo è il giornalista Marco Demicheli di “Sky Sport”, che sottolinea come i contatti tra il club londinese e l’agente del giocatore stiano proseguendo: «Potrebbe essere a Londra il futuro di Christian Eriksen, magari ancora nel Tottenham. Il suo agente sta cercando la soluzione giusta, specialmente dal punto di vista economico. La squadra più convinta è proprio il Tottenham, ma in questo caso i nerazzurri non vogliono essere generosi a concedere un prestito gratuito visto quanto successo lo scorso anno, quando il giocatore in scadenza venne fatto pagare 20 milioni di euro».