Eriksen, fumata bianca Inter: ecco l’ingaggio! I dettagli – Open (Mentana)

Eriksen all’Inter, fumata bianca. A riferire tutti i dettagli è “Open”, sito del giornalista nonché conduttore ed editore di fede interista Enrico Mentana

I DETTAGLI – “A margine dell’ennesima conference call della settimana l’Inter chiude l’acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham. Operazione da totali 20 milioni di euro, con i bonus a rappresentare l’ultimo ostacolo, poi superato, per arrivare alla fumata bianca. Le parti si sono accordate per una base fissa di 15 milioni di euro cui aggiungere altri 5 milioni legati al raggiungimento di obiettivi ‘facili’. Per il giocatore, in attesa della ufficialità, è pronto un ingaggio da 8 milioni a stagione più bonus. Sarà facile per Eriksen sfondare il muro dei 10 milioni di euro all’anno (fino al 2024). Solo Antonio Conte (11 milioni) guadagnerà più del danese nell’orbita interista. Eriksen potrebbe fare passerella già domenica mattina al Meazza dove, a partire dalle 12,30, l’Inter affronterà il Cagliari di Maran“.

Fonte: Open – Daniele Miceli