Eriksen, fiducia Inter: nerazzurri pronti ad accontentare il Tottenham – Sky

Condividi questo articolo

Inter sempre molto attiva sul fronte Eriksen. Il giocatore ribadirà al Tottenham di voler andare via, i nerazzurri sono pronti allo sforzo finale

PRONTI ALLO SFORZO – Nerazzurri pronti ad accontentare il Tottenham per portare Eriksen a Milano, il punto di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «L’Inter è la società più attiva in questi giorni. Eriksen è il nome caldissimo, Mourinho ha detto che giocherà stasera, ma ieri il giocatore ha chiesto di andare via in questa sessione e lo ribadirà dopo questa partita. L’Inter è disposta ad arrivare a quei 20 milioni, come in tutte le trattative si cerca di risparmiare qualcosa, ma c’è molta fiducia».