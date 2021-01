Eriksen, entrate in stand-by. Ritorno al Tottenham e triangolo di mercato?

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Eriksen, mercato ancora in stand-by ma qualcosa si muove. Nelle ultime ore sempre più intense le voci di mercato che parlano di un possibile ritorno del danese al Tottenham. Triangolo di mercato tra Inter, Paris Saint-Germain e Tottenham?

QUALCOSA SI MUOVE – Eriksen in uscita, ma mercato ancora in stallo. Dopo l’uscita di Radja Nainggolan per l’Inter dovrebbe registrarsi quanto prima anche quella di Christian Eriksen per tentare un colpo in entrata e in quella zona del campo. Ancora nessuna offerta importante per il danese che però apre a un possibile prestito, ed ecco perché si fanno sempre più intense le voci di un possibile ritorno al Tottenham che aprirebbe di fatto a un vero e proprio triangolo di mercato. Mauricio Pochettino, nuovo tecnico del Paris Saint-Germain avrebbe chiesto espressamente Dele Alli, centrocampista di proprietà del Tottenham. Se l’inglese dovesse volare in Francia – ed Eriksen al Tottenham -, a quel punto Antonio Conte chiederebbe Leandro Paredes come rinforzo a centrocampo. Siamo ancora agli inizi e ci vorrà sicuramente del tempo, ma qualcosa si muove.