Eriksen, entourage al lavoro per l’Inter: chiusura giÃ  in giornata? – GdS

Eriksen, entourage al lavoro per l’Inter: chiusura già in giornata? – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, l’entourage di Christian Eriksen è al lavoro per convincere il Tottenham ad abbassare le pretese sul giocatore. I londinesi chiedono 20 milioni di euro per liberarlo subito, mentre l’Inter non vuole andare oltre ai 10. Filtra comunque ottimismo in casa nerazzurra e già oggi potrebbe arrivare la chiusura.

AGENTI AL LAVORO – Filtra ottimismo per il possibile arrivo di Christian Eriksen. Dopo i continui contatti tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage del giocatore, il danese ha scelto la causa nerazzurra che ha proposto un accordo fino al 2024 a 7,5 milioni di euro a stagione. Ecco perché l’agente del giocatore, Martin Schoots, è a Londra in missione per convincere il Tottenham a chiudere in fretta l’affare con la società degli Zhang.

IN ATTESA DI NOTIZIE – Sì, perché i londinesi non scendono dalla richiesta di 20 milioni di euro come indennizzo per il giocatore (che perderebbero altrimenti a zero a gennaio), mentre Marotta non vuole spingersi oltre ai 10. In casa nerazzurra c’è però un clima disteso, da un momento all’altro infatti potrebbe arrivare l’ok definitivo anche da parte del Tottenham. Non è escluso che già oggi potrebbe partire il blitz a Londra dell’amministratore delegato e del direttore sportivo Piero Ausilio per regalare ad Antonio Conte e ai tifosi quell’acquisto top a centrocampo che servirebbe per giocarsela fino in fondo contro la Juventus per lo Scudetto.