Eriksen, ecco l’offerta dell’Inter: Marotta pronto a volare a Londra – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter ha fatto la sua offerta a Eriksen e aspetta solo la risposta per accelerare la trattativa col Tottenham.

OFFERTA FATTA – L’operazione Vidal per l’Inter si complica. Quindi Marotta non si è fatto trovare impreparato e venerdì ha incontrato Martin Schoots. All’agente di Christian Eriksen è stato sottoposto un contratto fino al 2024 a 7 milioni di ingaggio. Dopo la Coppa Italia l’ad – nel caso dovesse arrivare (come tutto fa pensare) risposta positiva dal danese – è pronto per volare a Londra e sottoporre al Tottenham un’offerta da almeno 15 milioni per avere subito il centrocampista.