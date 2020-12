Eriksen e Pochettino lontani: si fa strada l’ipotesi di un ritorno in Premier

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Il punto sul futuro di Christian Eriksen: l’Inter si muove per velocizzare la cessione, ma il Paris Saint-Germain al momento avrebbe altre priorità sul mercato

GRANA – L’addio di Christian Eriksen sembra soltanto questione di giorni. Il matrimonio con l’Inter ha smesso di funzionare dopo pochissimo. Ma dopo aver fatto fatica a trovargli una collocazione tattica, il club nerazzurro dovrà lavorare anche per trovargli una nuova sistemazione adeguata. Il tutto senza fare minusvalenza rispetto ai circa 20 milioni spesi un anno fa per strapparlo al Tottenham. Negli ultimi giorni, si era fatta strada l’ipotesi di un approdo al Paris Saint-Germain, che tra a breve dovrebbe annunciare Mauricio Pochettino – che più di tutti ha saputo valorizzarlo – come nuovo allenatore.

PIANO B – Ma secondo “Sky Sport”, il Paris Saint-Germain, al momento, ha altre priorità sul mercato ed Eriksen non rientra tra queste. Per questo motivo, l’ipotesi più credibile è un inserimento dell’Arsenal, che potrebbe sfruttare anche Granit Xhaka – da tempo sui taccuini dell’Inter – come contropartita tecnica. L’idea migliore sarebbe quella di uno scambio di prestiti, che eviterebbe all’Inter il pericolo di una minusvalenza, e potrebbe liberare rapidamente i nerazzurri da un ingaggio molto pesante come quello del danese.

Fonte: Sky Sport